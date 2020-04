Buch kommt: Katja Krasavice über ihre Familie und das Verhältnis zum Vater

Katja Krasavice präsentiert sich auf YouTube immer sehr versaut, spricht offen über Sex und zeigt sich in knapper Kleidung. Nun hat sie ein Buch veröffentlicht mit dem Titel „Bitch Bibel – Sei kein Opfer und sie werden dich anbeten“.

In ihrem Buch geht es aber auch um die private Katja Krasavice und um ihre Familie, über die sie sonst nie spricht. Auf Instagram schreibt sie: „Ein gesamtes Buch mit 100% Wahrheit und jeder Sekunde meines Lebens. Da drin ist einfach mein gesamtes Leben!“

Sie geht auf 1

In „Bitch Bibel“ schreibt Katja über ihre private Seite und erklärt: „Der Grund warum ich nie über meine Familie geredet habe bei den Großen Zeitschriften und Tv Sendern! Die haben sich darum gerissen weil alle wissen dass das nicht normal ist! Ich habe dieses dunkle Geheimnis was mein Vater mir und meiner Familie angetan hat für mich behalten, doch all das ist in diesem Buch!“

Das Buch soll am 3. Juni erscheinen, kann aber schon jetzt vorbestellt werden. Nur wenige Stunden nach Katjas Bekanntgabe katapultierte sich das Buch auf Platz 1 der Vorbestellungen, darüber ist die Sängerin und YouTuberin erfreut: „Wer hatte jemals gedacht dass mein krankes Leben eines Tages mal auf Platz 1 geht, wow!! Glaubt mir dieses Buch ändert nicht nur mein Leben – sondern auch eures wenn ihr es gelesen habt, ich habe Gänsehaut.“