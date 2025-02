Pilot bestellt „Buffy“-Reboot mit Sarah Michelle Gellar angeblich schon in Arbeit

Angeblich wird Sarah Michelle Gellar als "Buffy" auferstehen. (mia/spot)

SpotOn News | 03.02.2025, 23:52 Uhr

Buffy's Comeback ist zum Greifen nah: Hulu hat laut Medienberichten einen Pilotfilm für eine Nachfolgeserie bestellt. Zu sehen sein wird wieder Sarah Michelle Gellar in ihrer ikonischen Rolle als Dämonenjägerin. Regie führt Oscarpreisträgerin Chloé Zhao.

Die Zeichen für ein "Buffy"-Comeback verdichten sich: Wie das Branchenmagazin "Deadline" berichtet, soll die beliebte Serie mehr als zwei Jahrzehnte nach ihrem Ende ein neues Kapitel erhalten. Demnach ist von Hulu ein Pilotfilm für eine Nachfolgeserie bestellt worden.

Als Hauptdarstellerin soll Sarah Michelle Gellar (47) ihre Paraderolle der Buffy Summers erneut einnehmen, heißt es laut Quellen in dem Bericht. Die Regie bei dem Pilotfilm soll Chloé Zhao (42) führen, die für "Nomadland" 2021 mit dem Oscar ausgezeichnet wurde. Das Drehbuch stammt angeblich von Nora und Lilla Zuckermann, die zuletzt mit der Serie "Poker Face" für Aufsehen sorgten.

"Deadline" will auch erfahren haben, dass bald ein Writers Room eröffnet werden soll und deutet dies als "Zeichen dafür, dass Hulu und die Studios hohe Erwartungen an das Projekt haben, das in Serie gehen soll." Ob weitere Mitglieder der Original-Besetzung Teil des Casts werden, ist noch nicht bekannt, gilt aber als wahrscheinlich.

Auch die Produzenten der Original-Serie sind dabei

Als Produzenten zeichnen Gellar, Zhao und die Zuckermans verantwortlich sowie die Executive Producers der Originalserie, Gail Berman (68), Fran Kuzui und Kaz Kuzui. Auch Dolly Parton (79), deren Firma Sandollar das Original produzierte, soll als ausführende Produzentin der Pilotfolge an Bord sein.

Sarah Michelle Gellar hatte im Gespräch mit Drew Barrymore (49) im Dezember letzten Jahres erst eine Rückkehr der Erfolgsserie nicht mehr ausgeschlossen. In der Talkshow sagte sie: "Wenn man die 'Sex and the City'-Nachfolgeserie 'And Just Like That' und 'Dexter' sieht und erkennt, dass es Möglichkeiten gibt, es zu tun, dann denkt man definitiv: 'Na ja, vielleicht'.

"Buffy – im Bann der Dämonen": Feministische Popkultur-Ikone

"Buffy – Im Bann der Dämonen" lief ursprünglich von 1997 bis 2003 im US-TV. Die Serie von Schöpfer Joss Whedon (60) erwies sich auch in Deutschland als überaus populär. Besonders die von Gellar gespielte, kampfstarke und furchtlose Hauptfigur Buffy Summers, eine Art Horrorfilm-Actionheldin, wurde und wird als feministische Ikone gefeiert. "