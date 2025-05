Musik Bullet For My Valentine: Deshalb haben sie die Tour mit Trivium beendet

Matthew Tuck - Bullet For My Valentine - London O2 Arena 2025- Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.05.2025, 14:00 Uhr

Die Band entschloss sich dazu, ihre gemeinsame Tournee früher als geplant zu beenden, um sich stattdessen auf neue Projekte zu konzentrieren.

Bullet For My Valentine haben die gemeinsame Tournee mit Trivium früher beendet, um sich auf neue Projekte zu konzentrieren.

Der Trivium-Bassist Paolo Gregoletto hatte den Rockern vergangene Woche vorgeworfen „keinen Respekt für uns oder unsere Crew“ zu haben, nachdem BFMV die geplanten Konzerte mit ihren Kollegen kurzerhand gecancelt hatten. Die zwei Bands waren bereits zusammen in Europa und Nordamerika aufgetreten, um die 20-jährigen Jubiläen ihrer Alben ‚The Poison‘ und ‚Ascendancy‘ zu feiern. Ursprünglich waren außerdem Gigs in Australien und Südamerika angesetzt, doch Bullet-For-My-Valentine-Frontmann Matthew Tuck schien es sich jetzt anders überlegt zu haben.

In einem TikTok-Live-Video behauptete Paolo über den Ausstieg seiner Co-Stars: „Matt Tuck wollte es nicht machen, nachdem wir es geplant hatten, nachdem die Sache bereits in Arbeit war – keine Ahnung warum. Ich glaube, es wäre fantastisch geworden.“ In einem Statement auf Social Media erklärten Bullet derweil, dass sie vorhaben, 2026 und 2027 mit einem neuen Album auf Tour zu gehen. Es stand zu lesen: „Wir können es gar nicht abwarten im Spätsommer ins Studio zu gehen und zu beenden, was wir euch als unser bestes Album bisher versprochen haben. Dazu machen wir aktuell bereits Pläne für eine Tournee 2026 und 2027, die in jede Ecke kommen soll. Wir freuen uns darauf, euch neue Musik zu bringen. Wir wissen unsere Fans mehr als alles andere zu schätzen und wir sind immer dankbar für eure Unterstützung. Wir sind bald zurück.“