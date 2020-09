23.09.2020 15:57 Uhr

Bundesaußenminister Heiko Maas in Corona-Quarantäne

Aufgrund eines positiven Corona-Tests in seinem Umfeld muss sich Außenminister Heiko Maas in Quarantäne begeben. Das Auswärtige Amt gibt Auskunft.

Ein Mitglied aus Heiko Maas‘ (54) Personenschutzkommando wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Wie das Auswärtige Amt am Mittwoch (23. September) mitteilte, befinde sich der Bundesaußenminister daher „gemäß des Infektionsschutzgesetzes“ in Quarantäne. Ein erster Test, der am Mittwoch durchgeführt wurde, sei negativ ausgefallen.

Wie lange der SPD-Politiker in Corona-Quarantäne bleibt, geht aus der offiziellen Mitteilung, die auch bei Twitter veröffentlicht wurde, nicht hervor. Das Auswärtige Amt werde nun in Zusammenarbeit mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst aufklären, „ob und inwieweit weitere Personen betroffen und welche Maßnahmen gegebenenfalls zu ergreifen sind“. Maas selbst meldete sich bislang noch nicht persönlich zu Wort.

Außenminister @HeikoMaas hat sich heute wegen der Covid-19-Infektion eines Mitgliedes seines Personenschutzkommandos in Quarantäne gemäß des Infektionsschutzgesetzes begeben. Ein erster, heute durchgeführter Covid-Test war negativ. pic.twitter.com/7G2IdJRJ74 — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) September 23, 2020

(cos/spot)