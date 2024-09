Multitalent in der Showbranche Natascha Ochsenknecht wird 60: Sie ist längst nicht mehr die „Ex von“ „Ich will nicht schön – ich will Type sein“, sagt Natascha Ochsenknecht. Längst hat sie bewiesen, dass sie einen ganz eigenen Platz in der deutschen Promi-Szene einnimmt. Am 17. August wird sie 60 Jahre alt.