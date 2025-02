"Die Welt fühlt sich einsamer an" Bush-Frontmann Gavin Rossdale trauert um seine Mutter Barbara

Gavin Rossdale hat öffentlich gemacht, dass seine Mutter nach "einem langen, qualvollen Kampf" gestorben ist. (ae/spot)

SpotOn News | 02.02.2025, 10:45 Uhr

Der britische Rockstar Gavin Rossdale muss den Tod seiner Mutter verkraften. Auf Instagram drückte er aus, wie schwer der Verlust für ihn ist. Der vierfache Vater darf aber auf den seelischen Beistand seiner Kinder hoffen.

Für Musiker Gavin Rossdale (59) beginnt das Jahr 2025 mit einem privaten Schicksalsschlag. Seine geliebte Mutter Barbara ist gestorben.

"Ich weiß, dass sie immer bei mir ist"

Das gab der Frontmann der Band Bush am Wochenende auf seiner Instagram-Seite bekannt. "Dienstag, 28. Januar, um 17 Uhr habe ich meine Mama verloren. Nach einem langen, qualvollen Kampf hat sie uns verlassen", schrieb er zu mehreren Bildern der Verstorbenen. "Es ist schwer, die Bindung, die wir hatten, und die Lücke, die sie hinterlässt, in Worte zu fassen", bekannte er. Die Welt fühle sich nun einsamer an. "Ich weiß, dass sie immer bei mir ist, denn so ist das mit Liebe und Verlust. Wir tragen diejenigen in uns, die wir lieben, aber nicht sehen können." Das sei sein Trost.

Trost findet er sicher auch in der Unterstützung seiner Familie und Freunde. "Ah Gavin, es tut mir so leid, ich sende dir liebe Grüße, Jamie", schrieb sein Kumpel, TV-Koch Jamie Oliver (49). Tochter Daisy Lowe (36) schickte eine Reihe Herz-Emojis. Auch Rossdales Freundin Xhoana X (40) meldete sich zu Wort: "Sie hat dich so sehr geliebt. Sie ging im Kreise aller, die sie liebte. Stark und temperamentvoll bis zum Ende." Sein ältester Sohn Kingston (18) teilte den Beitrag seines Vaters in den sozialen Medien und betonte: "Wird dich für immer lieben."

Er hat vier Kinder

Gavin Rossdale war von 2022 bis 2016 mit Sängerin Gwen Stefani (55) verheiratet. Neben Kingston haben sie noch die Söhne Zuma (16) und Apollo (10) zusammen. Tochter Daisy stammt aus einer früheren Beziehung mit Singer-Songwriterin Pearl Lowe (54). 2027 hatte er eine Liaison mit der deutschen Moderatorin Sophia Thomalla (35). Seit rund einem Jahr ist er mit der albanischen Sängerin Xhoana (40) zusammen. Der Rockstar bestätigte die Beziehung im März 2024 mit einem Instagram-Posting. Im November besuchte das Paar gemeinsam die MTV European Music Awards in Manchester.