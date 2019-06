Cage-Fight Justin Bieber vs. Tom Cruise ist gar kein Witz!

Freitag, 21. Juni 2019 22:15 Uhr

Anfang des Monats hatte Justin Bieber (25) via Twitter seine Fans wissen lassen, dass er gerne gegen Tom Cruise in den Ring steigen würde. Was sich schnell als Scherz entpuppte, soll nun gar keiner sein!

Anfangs hieß es noch, dass die Biebersche Herausforderung ein Witz sei und dass Justin – der dem 31 Jahre älteren Tom Cruise noch nie begegnet ist – den Filmstar verehre. Das alles ist wahr, aber es stellte sich nun heraus, dass hinter dem Tweet um den Cage-Fight noch viel mehr Wahrheit steckt.

Dana White, Chef der US-amerikanische Mixed-Martial-Arts-Organisation UFC, erklärte laut ‚TMZ Sports‘: „Anfangs habe ich nicht viel darauf gegeben. Es passiert andauernd, dass sich Promis gegenseitig herausfordern. Aber dann kam die Geschichte ins rollen. Wenn beide wirklich wollen, können wir miteinander reden“.

Bieber hat das Zeug zum Profi-Boxer

Letzten Freitag schon habe es ein Telefonat Telefonat zwischen Biebers Manager Scooter Braun und White gegeben, bei dem sich zumindest diese Parteien geeinigt haben. Und nun die Überraschung: Auch der 56-jährige Tom Cruise sei überhaupt nicht abgeneigt. White erklärte dazu: „Sie haben mir gesagt, dass Tom Cruise ebenfalls bereit ist“. Gegenüber ‚TMZ Sports‘ sagte der UFC-Boss weiter: „Ich wäre ein Idiot, wenn ich den Kampf ablehnen würde. Das wäre der leichteste Fight meiner Karriere. Das ist ein Selbstläufer.“

Quelle: instagram.com

Zur Erinnerung: Justin Bieber hat mal mit dem ehemaligen US-amerikanischer Profiboxer Floyd Mayweather trainiert. und der sagte, der junge Sänger habe genug Kampftalent, um ein Profi-Boxer zu sein.

Auch Superstar Tom Cruise ist nicht zu unterschätzen. Er war immerhin mal ein Top-Wrestler an der High School – und hat noch immer den Ruf, einer der härtesten Schauspieler in Hollywood zu sein – auch weil er seit Jahrzehnten seine eigenen Stunts macht!