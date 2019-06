Caitlyn Jenner: So erklärte sie ihren Kids die Geschlechtsumwandlung

Freitag, 7. Juni 2019 06:54 Uhr

Caitlyn Jenner hat sich an die Gespräche mit ihren Kindern erinnert, als sie mit ihnen über ihre bevorstehende Geschlechtsumwandlung sprach. Die frühere Olympiateilnehmerin outete sich 2015 als transsexuell.

Doch schon viel früher sprach der Reality-Star mit seinen Kindern über die bevorstehende Geschlechtsumwandlung. Im Interview mit ‚GIBLIB‘ sprach die Amerikanerin jetzt über die emotionalen Treffen: „Ich habe sie nacheinander zu mir nach Hause eingeladen, weil ich nicht wollte, dass sie sich gegen mich verbünden. Und ich habe zehn Kinder. Ich dachte mir, ich spreche mit einem zur Zeit. Es war großartig, weil sie es alle akzeptiert haben. Und ich konnte mein Leben weiterleben.“

Quelle: instagram.com

„Ich war total geschockt von meiner Reaktion“

Trotzdem habe sie selbst gemischte Gefühle, wenn sich eines ihrer Kinder als Transgender outen würde: „In einem Interview wurde ich mal gefragt, was ich tun würde, wenn Kendall mir sagen würde, sie wäre transsexuell. Ich war total geschockt von meiner Reaktion, weil ich sagte ‚Ist das ihr ernst? Meine kleine Kendall ist das bestbezahlte Model der Welt. Sie ist wunderschön!'“

In Wahrheit würde sie ihre Tochter aber nie davon abhalten, so Jenner weiter: „Ich würde sie niemals stoppen. Ich würde alles tun, ich bin ihr Elternteil. Aber ich würde lange Gespräche mit ihr führen, weil das ein harter Weg ist. Aber ja, es wäre wahrscheinlich sehr, sehr schwer für mich. Also aus der Sicht eines Elternteils kann ich es verstehen.“