Calvin Harris auf Tour: Zwei Flaschen Whisky am Abend

Sonntag, 30. Dezember 2018 16:57 Uhr

Calvin Harris trank früher „zwei Flaschen“ Whiskey pro Abend, während er auf Tour war. Der 34-jährige schottische DJ und Produzent traf die Entscheidung, trocken zu werden, vor vier Jahren und gab nun zu, früher „zwei Flaschen Jack Daniels pro Abend“ getrunken zu haben.

Dazu aß er lediglich mehrere Gebäckstücke der britischen Bäckereikette Greggs. Als ein Fan auf Twitter erklärte, er vermisse es, Harris auf der Bühne singen zu sehen, antwortete der ‚One Kiss‘-Hitmacher: „Das Letzte, was ich tun möchte, ist, zwei Flaschen Jack Daniels pro Abend runterzukippen, von Greggs Backwaren zu leben und das ganze Jahr über in einem absolut stinkenden Bus zu leben, 55 Minuten lang in ein Mikrofon zu schreien und fünfmal die Woche so zu tun, als ob ich Keyboard spiele. Diese Tage liegen hinter mir, Sohn.“

„Anmaßend“

Harris ging anschließend noch auf einen anderen Fan ein, der meinte, er benehme sich „anmaßend“, indem er ihm schrieb, er solle junge DJs „ermutigen“, die gerade erst anfingen, und erklärte, er wolle nicht, dass irgendjemand denselben Weg wie er einschlage. Der Schotte schrieb: „Ich würde mir nicht erträumen, jemanden dazu zu ermutigen, zwei Flaschen JD pro Abend zu trinken und von Greggs zu leben. […]“

Quelle: instagram.com

Ein anderer Fan lobte indessen den erfolgreichen DJ dafür, seit vier Jahren keinen Alkohol mehr angerührt zu haben, woraufhin der Musiker verriet, sehr viel gesünder zu sein, auch wenn die Dinge vielleicht „ein bisschen weniger Spaß“ machten. „Aye, die Dinge sind ein bisschen weniger spaßig, aber ich hatte seit 2014 keine Herzrhythmusstörungen mehr“, berichtete Harris.