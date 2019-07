Cameron Boyce (†20): Hollywood nimmt Abschied

Montag, 8. Juli 2019 21:11 Uhr

Am Samstag verstarb der beliebte “Kindsköpfe”-Schauspieler Cameron Boyce. Er wurde nur 20 Jahre alt. Jetzt trauern seine Hollywood-Kollegen um den jungen Disney-Star.

Im Alter von gerade mal 20 Jahren starb Schauspieler Cameron Boyce am Samstag im Schlaf. Der beliebte Darsteller mit den markanten Sommersprossen litt neusten Berichten zufolge schon längere Zeit an Krebs und starb in Folge eines schweren Anfalls. Während seines kurzen Lebens wirkte er an zahlreichen US-Produktionen mit. Zu den bekanntesten gehören “Kindsköpfe 2” sowie die Disney-Serie “Jessie”. Nun nehmen zahlreiche namhafte Persönlichkeiten der Filmbranche Abschied von ihrem so beliebten Kollegen.

Berühmte Kollegen äußern sich

“Kindsköpfe 2”-Star Adam Sandler (52) schrieb auf Instagram: „Zu jung. Zu süß. Zu lustig. Er war einfach der netteste, talentierteste und anständigste Kerl. Ich habe ihn geliebt. Er kümmerte sich so sehr um seine Familie. Sorgte sich so sehr um die Welt. Danke, Cameron, für alles, was du uns gegeben hast. Da stand noch so viel an. All unsere Herzen sind gebrochen. Ich denke an deine wunderbare Familie und sende meine tiefe Anteilnahme“. Sandler spielte in dem US-Film den coolen Dad von Cameron.

Quelle: instagram.com

Rob Schneider (55) der im „Kindsköpfe“-Streifen den gleichnamigen Rob mit seiner viel älteren Freundin spielt kommentierte zudem: „Cameron war der netteste Junge den ich jemals getroffen habe“.

Camerons Fans sind sprachlos

Salma Hayek (52), die in “Kindsköpfe” Camerons Mutter spielte, verabschiedete sich per Instagram mit folgenden Worten: „Ich hatte das Privileg, Camerons Mutter zu spielen, wir sind über die Jahre immer in Kontakt geblieben. Er war geistreich, talentiert, freundlich, großzügig, lustig und er strahlte. Seine Freude wird für immer in unseren Herzen weiterleben, während er an einem anderen Ort weiter tanzt und strahlt“.

Cameron Boyce Instagram Account hat mehr als 13 Millionen Follower. Seine Fans reagieren nach wie vor bestürzt über den plötzlichen Tod ihres Idols. Im Sekundentakt erscheinen neue Kommentare, in denen sich die Anhänger des US-Amerikaners verabschieden.