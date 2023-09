Stars Cameron Diaz: Ehemann Benji Madden endlich zurück im Netz

Cameron Diaz - Benji Madden Instagram Birthday Tribute - August 31st 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.09.2023, 08:00 Uhr

Benji Madden, der Ehemann von Cameron Diaz, hat endlich ein Comeback in den sozialen Medien gefeiert, um der Schauspielerin zum 51. Geburtstag zu gratulieren.

Der Good Charlotte-Rocker (44), der 2014 anfing, mit Cameron auszugehen, bevor sie im folgenden Jahr heirateten, zollte der ‚The Mask‘-Darstellerin Tribut, indem er am Mittwoch (30. August) auf seinen Instagram-Feed zurückkehrte, um eine Hommage an sie zu posten. Es war sein erster Beitrag auf der Plattform seit sechs Monaten.

Der Musiker erzählte den Fans in einer Bildunterschrift neben einem Bild von Cameron, die eine Katze umklammert: „Ich bin heutzutage meistens offline, arbeite nur, male, mache Dinge und genieße Familienleben, aber ich habe meine kleine Tradition zu mögen gelernt, zu besonderen Anlässen zurückzukommen, um meiner Königin Liebe zu zeigen. Heute ist es also ein Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an meine wunderschöne Frau, meine beste Freundin, meine beste Partnerin in allem, durch Dick und Dünn, die größte Mutter unseres kleinen Mädchens, Avaline, Weinchefin, Familienköchin, Beraterin, Mitarbeiterin und alles andere.“ Madden fasst zusammen: „Du machst alles.“

Er bezeichnete sich selbst als „einen glücklichen Mann“ und fügte hinzu: „Ich weiß, dass das offensichtlich erscheint, aber es ist wirklich schön, es ab und zu laut auszusprechen, wenn man es fühlt. Ich liebe dich für immer, deine wahre Liebe. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Cameron.“