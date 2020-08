01.08.2020 18:00 Uhr

Cameron Diaz: Lustiges TikTok-Debüt

Kurz bevor US-Präsident Donald Trump TikTok aus den USA verbannen möchte, hat Cameron Diaz die Videoplattform für sich entdeckt.

„Was TikTok betrifft, so verbannen wir sie aus den Vereinigten Staaten“, sagte US-Präsident Donald Trump (74) US-Medienberichten zufolge vor Reportern am Freitagabend (31. Juli). Kurz vor dem möglichen Verbot hat ein neuer Promi die App noch für sich entdeckt. Cameron Diaz (47, „Bad Teacher“), die ihre Schauspielkarriere an den Nagel gehängt hat, teilte auf ihrem offiziellen Instagram-Account ihr erstes TikTok-Video.

In dem kurzen Clip sitzt Diaz hinter ihrer Geschäftspartnerin Katherine Power auf dem Boden. Power hält ein mit Weißwein gefülltes Weinglas am Fuß zwischen ihren Zähnen. Sie beugt sich rücklings zurück, damit Cameron Diaz aus dem Glas trinken kann. Diese unternimmt einige lustige Verrenkungen, um an das Glas zu kommen, und leert es dann in einem Zug. Zu hören ist währenddessen „Only Time“ von Enya (59). Die beiden Frauen, die zusammen eine Weinmarke gegründet haben, haben diese „Wein-Challenge“ erfolgreich gemeistert.

(cam/spot)