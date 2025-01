"Back in Action" mit Jamie Foxx Cameron-Diaz-Premiere wegen Flammen-Inferno abgesagt

Cameron Diaz und Jamie Foxx in "Back in Action". (stk/spot)

SpotOn News | 09.01.2025, 12:56 Uhr

Mit "Back in Action" feiert Cameron Diaz ihr Schauspiel-Comeback. Auf die Premiere der Actionkomödie wurde jedoch aufgrund der verheerenden Brände in Los Angeles nun kurzfristig verzichtet - obwohl die Feier in New York hätte stattfinden sollen...

Es sollte der Startschuss für das Comeback von Cameron Diaz (52) sein. Doch die Premiere ihres neuen Films "Back in Action" wurde nun kurzfristig abgeblasen, wie die US-amerikanische Seite "Variety" berichtet. Wegen der Gefahr für Leib und Leben aufgrund der Brände in und um Los Angeles wurde das Event jedoch nicht abgesagt – schließlich sollte die Premiere in New York City und damit am anderen Ende der USA stattfinden. Während Menschen an der Westküste um ihre Existenz kämpfen, wolle man an der Ostküste aber nicht die Premiere eines neuen Films feiern, heißt es in der Begründung.

Aus einem Statement des Streamingdiensts Netflix, der "Back in Action" produziert hat, zitiert "Variety": "Aufgrund der tragischen Brände werden wir unsere Premiere von 'Back in Action' in New York City absagen. Wir wissen, dass viele in unserer Branche und ihre Angehörigen derzeit betroffen sind und unsere Gedanken weilen in dieser Zeit bei ihnen. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten und bedanken uns für Ihr Verständnis."

Anders als bei anderen Filmpremieren, die zuvor wegen der Ausnahmesituation vor Ort in Los Angeles abgesagt worden sind, schmerzt das ausgefallene "Back in Action"-Event Filmfans wohl besonders. So stellt der Streifen, in dem auch Oscarpreisträger Jamie Foxx (57) eine Hauptrolle innehat, das langersehnte Schauspiel-Comeback von Cameron Diaz dar. Letztmals stand der Star für die Musicalverfilmung "Annie" vor der Kamera – rund elf Jahre ist das nun schon her.

An der baldigen Veröffentlichung der Actionkomödie von Regisseur Seth Gordon (48) ändert dies jedoch nichts. Netflix plant weiterhin, seinen Abonnenten "Back in Action" bereits am 17. Januar dieses Jahres zur Verfügung zu stellen.

Darum geht es in "Back in Action"

Emily (Diaz) und ihr einstiger Kollege Matt (Foxx) waren einmal für die CIA als Agenten tätig. Doch mittlerweile haben sie sich aus dem Spionagegeschäft zurückgezogen und eine Familie gegründet. Ihr idyllisches Familienleben wird jedoch jäh unterbrochen, als ihre geheimen Identitäten auffliegen und ihr Vorruhestand auf einen Schlag beendet ist. Sie werden in einen wilden Kampf gegen erbarmungslose Gegner hineingezogen.