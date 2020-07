Donnerstag, 23. Juli 2020 11:14 Uhr

Cameron Diaz verrät süße Details über Töchterchen Raddix

Hollywood-Star Cameron Diaz ist ganz vernarrt in Töchterchen Raddix. Doch eine Tatsache stimmt sie nachdenklich - und es ist nicht der Musikgeschmack.

Hollywood-Star Cameron Diaz (47, „3 Engel für Charlie – Volle Power“) und ihr Ehemann Benji Madden (41) sind seit Dezember 2019 Eltern der kleinen Raddix Chloe Wildflower Madden. In der „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“ hat die leidenschaftliche Mutter nun verraten, was sie an ihrem Baby am meisten überrascht.

Ihre Tochter wachse „so schnell“, dass sie jetzt verstehe, warum Freunde, die Kinder haben, ihr früher sagten, sie solle diese Zeit genießen. „Buchstäblich jeden einzelnen Tag gibt es Sprünge und Veränderungen – und sie ist nicht mehr das gleiche Baby wie gestern“, erzählt Diaz. „Aber es ist auch so schön, diese Entwicklung zu sehen und ein Teil davon zu sein“, fährt sie fort. „Es ist das Beste, was Benj und mir je passiert ist.“

Raddix‘ Musikgeschmack

Einen Vorgeschmack auf den Musikgeschmack der kleinen Raddix haben die glücklichen Eltern ebenfalls schon bekommen. Das Baby habe bereits ein gutes Händchen für Rhythmus, sagt Diaz. Neben klassischen Kinderliedern könne sie sich auch für anderes begeistern. „Wenn wir Auto fahren, legt Benj kubanische, afro-kubanische Musik ein, und sie sitzt dann in ihrem Autositz und ihre kleinen Beine kicken“, beschriebt sie stolz jene Alltagsmomente, auf die Diaz dann mit den Worten „Ja, das ist mein Mädchen!“ reagiere.

