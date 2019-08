Camila Cabello bestätigt Beziehung mit Shawn Mendes

Samstag, 10. August 2019 09:00 Uhr

Camila Cabello hat ihre Beziehung mit Shawn Mendes endlich bestätigt. Schon seit längerem wird über die Romanze zwischen den beiden Popstars diskutiert, nun gibt es endlich Gewissheit.

Zum 21. Geburtstag des ‚Stitches‘-Sängers potete das ehemalige Fifth Harmony-Mitglied ein süßes Pärchenbild der beiden und schrieb: „Herzlichen Glückwünsch an diesen magischen Menschen, ich liebe dich!“ Dazu fügte die 22-Jährige eine Reihe von Herz-Emojis hinzu. Klar, dass die Fans außer sich vor Entzücken waren. „Das schönste Paar auf der ganzen Welt“, „Ah ich weine“ und „So viel Liebe an euch“, war so in den Kommentaren zu lesen.

„Ja, das wussten wir alle“, amüsierte sich ein anderer Follower und schickte einen Lach-Smilie hinterher.

Shawn Mendes postete seinerseits ein süßes Knutschfoto auf Insta und klebte ein Herzchen dran – ohne Text.

Quelle: instagram.com

Sie schwärmt von ihm

Schließlich war es inoffiziell bereits ein Fakt, dass die zwei Star seit ihrer Kollaboration an dem Sommerhit ‚Señorita‘ unzertrennlich sind. In einem Interview mit ‚Variety‘ gestand die brünette Schönheit diese Woche, dass ihr der Sänger äußerst wichtig sei. „Ich kenne Shawn nun schon seit langer Zeit und es macht so viel Spaß, mit jemanden zu arbeiten und Sachen zu machen, der einem viel bedeutet“, schwärmte sie.

Quelle: instagram.com