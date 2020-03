Camila Cabello feiert ihren 23. Geburtstag wie eine Siebenjährige

Camila Cabello feierte ihren 23. Geburtstag in Blackpool. Die ‚Señorita‘-Interpretin verbrachte ihren Geburtstag im berühmten Blackpool Tower Ballsaal in der nordenglischen Stadt. Warum Camila so weit weg von zuhause feierte? Die Sängerin übernimmt in einem ‚Cinderella‘-Remake die titelgebende Hauptrolle und hält sich für die Dreharbeiten momentan in Großbritannien auf.

Die kubanisch-amerikanische Schönheit musste ihren Geburtstag aber nicht alleine verbringen – Freund Shawn Mendes flog extra aus Kanada zu seiner Liebsten, um ihren besonderen Tag gebührend zu feiern. In ihrer Geburtstagsnacht postete Camila mehrere Videos in ihrer Instagram-Story, auf denen sie zusammen mit munter Mitfeiernden zur Musik tanzt und den Abend sichtlich genießt.

Quelle: instagram.com

Im Hintergrund sieht man Shawn lachend in der Menge stehen. Kay Cannon, der Regisseur des Prinzessinnen-Remakes, würdigte Camilas Geburtstag in einem herzerwärmenden Post. Zu einem Foto von ihr und Shawn schrieb er: „Die süße Camila wird heute 23!!! [Sie] feiert ganz im ‚Cinderella‘-Stil. Alles Gute zum Geburtstag, Cinders!!!!“

Es gab eine Kürbis-Torte

Die Party war tatsächlich sehr prinzessinnenhaft gestaltet: Das Geburtstagskind bekam eine Torte in Form eines Kürbisses, auf dem stand: „Wenn du an etwas glaubst, wird dein Traum wahr werden.“ Sogar ein gläserner Schuh aus Eis stand in dem festlich dekorierten Saal. Aber die Sängerin dachte an diesem Abend nicht nur an sich selbst: Die ehemalige ‚Fifth Harmony‘-Sängerin wandte sich auf Instagram an ihre Fans und bat um Unterstützung für etwas, das ihr sehr am Herzen liegt:

„Anlässlich meines Geburtstags möchte ich die Aufmerksamkeit auf eine der schlimmsten Menschheitskrisen richten, die momentan in der Welt zugange ist, in Syrien. 950.000 Menschen wurden durch die Gewalt in Idlib gezwungen, ihr Zuhause zu verlassen – manche haben nichts dabei außer die Kleidung, die sie anhaben. Die meisten von ihnen sind Kinder.“ Camila bat ihre Fans darum, zu Ehren ihres Geburtstages auf savethechildren.org Kinder in Not zu unterstützen.