Camila Cabello: „Ich bin sehr wählerisch“

Shootingstar Camila Cabello verriet, dass sie einer Zusammenarbeit mit L´Oreal Paris zunächst skeptisch gegenüberstand. Die ‚Havana‘-Sängerin gab zu, dass sie erst nach einigem Zögern zusagte, eine eigene Make-up-Linie mit der Marke zu machen, da sie nicht so tun wollte, als wäre sie eine Ikone wie etwa Rihanna oder Kylie.

In einem Interview mit der ‚Vogue‘ sagte sie: „Sie fragten mich, ob ich an einer Zusammenarbeit an einer Make-up-Reihe interessiert wäre. Es war die erste Kollaboration, die sie mit einer ihrer Markenbotschafterinnen durchführten, deshalb habe ich etwas gezögert. Musik war auf alle Fälle immer mein Fokus und wird es auch bleiben. Deshalb bin ich sehr wählerisch, was andere Projekte angeht, die ich in meiner wenigen Zeit zwischen den Auftritten habe. Aber die Idee hat mir einfach so gut gefallen. Ich habe gemerkt, dass ich nicht vorgab, eine Ikone wie Rihanna oder Kylie zu sein. Ich habe keine Ahnung von ausgefallenen Make-up-Tricks. Meine Linie besteht deshalb nur aus Produkten, die ich auch wirklich verwenden würde, selbst an einem freien Tag.“

Quelle: instagram.com



Eigene Kollektion

Das frühere Bandmitglied der Gruppe Fifth Harmony veröffentlichte ihre Kollektion letzten Monat und benannte sie nach ihrer Heimatstadt Havanna, der Hauptstadt von Kuba. Die Produkte sollen laut der 21-Jährigen einen heißen Sommertag repräsentieren: „Ich wollte, dass die Linie ‚Havanna‘ heißt, weil das für mich einen heißen Sommertag bedeutet, an dem ich keine Grundierung oder sonst etwas tragen wollen würde, das sich schwer auf meiner Haut anfühlt. Es soll einfach natürlich, strahlend und sonnengeküsst aussehen. Wir haben zum Beispiel den ersten flüssigen Bronzer der Marke überhaupt und er verleiht einen goldenen Teint. Auch den Eyeliner und das Lipgloss verwende ich einfach jeden Tag.“