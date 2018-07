Camila Cabello liebt es bunt obenrum

Dienstag, 24. Juli 2018 19:50 Uhr

Camila Cabello rockte drei verschiedene Haarfarben in nur drei Tagen. Das ehemalige Bandmitglied der Girlband Fifth Harmony, das sich momentan mit Taylor Swift auf deren ‚Reputation‘-Tour befindet, wechselt gerade erstaunlich oft ihre Haarfarbe.

So postete die Sängerin erst vergangenen Samstag (21. Juli) ein Bild von sich mit blauen, geflochtenen Zöpfen auf ihrem Instagram-Account, während sie nur einen Tag später schon wieder eine andere Haarfarbe hatte. Auf dem darauffolgenden Bild sind ihre Haare nämlich nicht mehr blau, sondern pink. Dazu trägt sie ein blaues Over-Size-Sporttrikot und eine halbe Dutt-Frisur.

Zu dem Schnappschuss schrieb die sonst brünette Schönheit: „Hat mein pinker Kopf wirklich gerade im Regen vor einem ganzen Stadion in New York gesungen, während dabei die Sonne unterging? Falls ich diese Nacht nur träumen sollte, dann weckt mich bloß nicht auf #ReputationTour.“ Solch ein rasanter Haarfarbenwechsel bleibt natürlich auch den Fans der ‚Havanna‘-Sängerin nicht verborgen. So folgten schon bald einige überaus positive Kommentare über ihren raschen Haarfarbenwechsel.

Quelle: instagram.com

„OMG! Der Wahnsinn!“

Einer ihrer Fans schrieb demnach: „Es war solch ein unglaubliches Konzert. Ich habe mir wirklich die Seele aus dem Leib geschrien. Ich liebe dich und Taylor.“ Ein anderer Fan schrieb: „OMG, deine Haare sind der Wahnsinn. Diese Jersey-Locken sehen einfach verdammt gut an dir aus.“ Doch damit nicht genug. So wurde die Sängerin nur einen Tag darauf von ihrer Haarstylistin in einem weiteren Bild verlinkt, das sie mit geflochtenen Seiten und einem lilafarbigen Pferdeschwanz zeigt. Danach gab es für ihre Fans kein Halten mehr. So kommentierte ein weiter Fan: „Blaue Haare, pinke Haare, lila Haare! Willst du uns vielleicht etwas damit sagen? Trotzdem natürlich gutaussehend wie immer.“