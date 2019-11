Camila Cabello: Mutti suchte das Tattoo aus

Camila Cabellos neues Tattoo wurde von ihrer Mutter ausgewählt. Die Sängerin bekam nun ihre aller erste Körperverzierung. Auf ihrem Finger stehen jetzt die Worte „it’s a mystery“, die ihre Mom für sie ausgesucht hat.

Mit einem Zitat aus ihrem Lieblingsfilm ‚Shakespeare In Love‘ erklärt die Sängerin Camila Cabello dazu in einem Post: „‚Wir treffen stets auf unüberwindbare Hindernisse auf dem Weg zur drohenden Katastrophe.‘ ‚Also, was tun wir?‘ ‚Nichts. Verrückterweise wird am Ende alles gut werden.‘ ‚Wie?‘ ‚Ich weiß es nicht. Es ist ein Mysterium‘. Das kommt aus einem meiner Lieblingsfilme, ‚Shakespeare In Love‘.“

Quelle: instagram.com

Ein Schwur am Finger

Sie schreibt weiter: „Ich hätte vorher nie gedacht, dass ich mal ein Tattoo bekomme werde, aber ich habe meine Mom gebeten, mir ein Versprechen abzunehmen, das sie hören wollte und von dem sie dachte, dass ich es für den Rest meines Lebens brauchen würde.“

„Kurz gesagt: Es ist ein Schwur mit dem kleinen Finger an sie, dass ich mich immer erinnere, dass am Ende alles gut wird, egal was auch passiert. Man weiß nicht wie, aber es passiert immer“, so Camila Cabello.