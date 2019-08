Camila Cabello schwärmt von Shawn Mendes

Mittwoch, 7. August 2019 09:37 Uhr

Camila Cabellos Gesangskollege Shawn Mendes bedeutet ihr offenbar viel. Das Gerücht, die 22-jährige Sängerin und der ‚My Blood‘-Hitmacher seien ein Paar, gibt es schon länger. Kennen gelernt haben sich die beiden durch ihren gemeinsamen Hit ‚Señorita‘.

Nun äußerte sich Camila zu ihrem ebenso berühmten Kollegen und gestand, dass er ihr durchaus wichtig sei: „Ich kenne Shawn nun schon seit langer Zeit und es macht so viel Spaß, mit jemanden zu arbeiten und Sachen zu machen, der einem viel bedeutet.“

Und auch wenn die Musikerin es genieße, Zeit mit dem erst 20-Jährigen zu verbringen, könne sie es absolut nicht ausstehen, wenn Paparazzi Fotos von den beiden machen, von denen sie nichts weiß.

Quelle: instagram.com

Genervt von Paparazzi-Aufnahmen

Sie sagte: „Es gibt mir ein ziemliches ungutes Gefühl, solche Fotos von mir zu sehen, von denen ich nicht wusste, dass sie aufgenommen wurden. Ich hasse es, ehrlich. Ich möchte nicht wie ein Prominenter leben und zu jeder Zeit perfekt aussehen müssen, wenn ich aus dem Haus gehe. Ich ignoriere das so gut wie möglich. Wenn ich sch***e aussehe und die Kamera mein Gesicht drauf bekommt, dann ist mir das egal, weil ich mich dazu entschlossen habe, menschlich und normal zu sein“, so das ehemalige Fifth Harmony-Mitglied gegenüber ‚Variety‘.

Übrigens wurde ihr gemeinsamer Sing „Senorita“ gerade zum Sommerhit des Jahres erklärt.