Film Charli XCX: Rolle in Greta Gerwigs ‚Die Chroniken von Narnia‘? Charli XCX könnte eine Hauptrolle in Greta Gerwigs Film ‚Die Chroniken von Narnia‘ übernehmen. ‚Deadline‘ berichtet darüber, dass die 32-jährige Brit-Award-Gewinnerin eine der Top-Kandidatinnen der ‚Barbie‘-Regisseurin für eine Hauptrolle in dem neuen Film sei, der in Zusammenarbeit mit Netflix gedreht wird. Während die Rolle, für die die Sängerin im Gespräch ist, bisher noch nicht bestätigt […]