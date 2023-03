Der Alte und die Nervensäge, … TV-Tipps am Freitag In „Der Alte und die Nervensäge“ (Das Erste) geht Jürgen Prochnow mit einem redseligen Teenager auf Reisen. Der „Staatsanwalt“ (ZDF) ermittelt nach dem Mord an einem Paartherapeuten. In „Spider-Man: Homecoming“ (RTLzwei) trifft der Superheld auf den Vogelmann Vulture.