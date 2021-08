Candy Ken und seine schräge TikTok-Familie mit deutschem Youtube-Kanal

Candy Ken und seine schräge TikTok-Familie jetzt mit deutschen Youtube-Kanal

10.08.2021 18:45 Uhr

Der gebürtige Österreicher Candy Ken ist bei TikTok mit 14,5 Millionen Followern einer der ganz großen Nummern. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Baby J (fast 10 Mio Follower) eröffnete er nun auch einen Kanal für alle deutschsprachigen Fans.

Der 28-jährige Rapper und Bling-Bling-Paradiesvogel lebt seit drei Jahren in den USA, hat letztes Jahr die 24-jährige ecuadorianisch-stämmige Influencerin Jostacy geheiratet (herrlich wie sie „Schnuckiputz“ ausspricht) und ist seit Ende Mai 2021 megastolzer Papa des Jungen Rodeo. Unglaublich: Der junge Mann hat sogar schon einen eigenen Instagram-Kanal!

Candy Ken und seine Einhorn-Familie

Nun will die süße Familie mit Baby den deutschsprachigen Raum zurückerobern. Die „Unicorn Family“ soll’s fortan auch als deutschen Kanal Namen’s „Die Einhorn Familie“ geben, auf dem Mann den durchgeknallten Alltag der drei Hübschen verfolgen kann.

„Ja es gibt uns jetzt endlich auch auf Deutsch“, jubelte Candy Ken gegenüber klatsch-tratsch.de. „Unsere deutschsprachigen Unicorns sind uns wichtig und es liegt uns am Herzen, auch die nicht englisch sprechenden Fans glücklich und selbstbewusst zu machen!“

Candy Ken hat 5 Mio mehr Follower, als Österreich Einwohner hat

Im ersten Video erzählt Candy Ken (Lieblingsfarbe: schreiendes Pink) u.a. über seine Zeit in Berlin, sein Studium als Fotograf und die Zeit jetzt in Los Angeles. Im Spätsommer plant die Familie endlich einen Trip nach Österreich, denn aufgrund von Corona hat Baby J noch nie Candys Familie in dessen Heimat Vorarlberg kennengelernt!

Dort müsste man dem Netz-Star eigentlich den roten Teppich ausrollen, hat er doch allein mit seinem TikTok-Kanal über 5 Millionen mehr Follower als Österreich überhaupt Einwohner hat. Das sind nämlich 8,8 Millionen.