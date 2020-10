29.10.2020 15:38 Uhr

Capital Bra ist jetzt Pizza-Millionär

Capital Bra, der erfolgreichste Rap-Musiker Deutschlands, bricht erneut einen Rekord: In weniger als zwei Monaten verkauften sich über 1 Million Gangstarella #TEAMCAPI Tiefkühlpizzen in Deutschland.

Dafür gab es in Berlin den weltweit ersten und bislang einzigen Pizza-Gold-Award. Nach zahlreichen Charts-Rekorden gelingt es Capital Bra mit diesem Erfolg, auch im Supermarkt neue Maßstäbe zu setzen.

„Danke an alle die mich unterstützen“

Seit dem 11. Mai 2020, an dem die Pizzen in den Sorten Rindersalami und Grillgemüse erstmals in den Tiefkühlregalen von EDEKA, Kaufland und REWE lagen, entschieden sich Pizzafans insgesamt mehr als ca. 20.000 Mal pro Verkaufstag für Deutschlands erste Urban Food Brand „Gangstarella“.

Darüber hinaus darf sich Capital Bra über den, von der Lebensmittel Rundschau vergebenen Bestseller Award für Deutschlands erfolgreichstes Neuprodukt 2020 freuen. Der Rapper kann sein Glück kaum fassen und richtete – für seine Verhältnisse – recht emotionale Worte an seine Fans.

„Danke an das ganze Universalteam!“

„Liebe Bratans, Bratinas und Bratuchas ich danke euch vom ganzen Herzen, dass ihr uns unterstützt und das die Pizza euch schmeckt. Ich feier das übertrieben!…Danke an alle die mich unterstützen. Danke an das ganze Universalteam!“

Um den Pizza-Gold-Award für über 1 Million verkaufte Pizzen gebührend zu feiern, bringt Capital Bra als Dankeschön eine limitierte „Gold Edition“ seiner Gangstarella-Tiefkühlbestseller auf den Markt – die „#TEAMCAPI Gold Edition“ ist ab sofort erhältlich.

Mehr zum Thema:

Eine eigene Pizza-Community

Basierend auf den Fan Insights der Universal Music Marketing Labs konzipierte und realisierte Universal Music nicht nur die Kampagne und erkannte das Vermarktungspotential, sondern baute durch gemeinsame Aktionen mit Handelspartnern sowie durch PR- und Influencer-Activations eine neue große Gangstarella Community auf Instagram auf.

Dieser Raketenstart für einen vollkommen neuen Produktbereich samt innovativer Marketingkampagne bestätigt nicht nur erneut den Ruf von Capital Bra als absoluten Million Seller, sondern auch die maßgeschneiderte Planung der Kooperationspartner UMGB und Freiberger Convenience Food Group.

Verpackung vom Star-Designer

Bras zwei Pizza-Sorten sind einmal in einzigartiger Soft-Crunch-Boden be…lelele…legt mit feinster Rindersalami und zum anderen Veggie Grillgemüse feat. Hanf-Sauce. Mit extra viel Topping – für alle die sich krass gönnen wollen. Capi weiß eben, was seinen Bratans und Bratinas schmeckt oder sie zumindest sättigt …

In Kollabo mit dem „Gangstarella“ Team ist auch die jetzt schon kultig wirkende Verpackung (in Zusammenarbeit mit dem weltberühmten brasilianischen Star-Illustrator Butcher Billy) sowie die #TEAMCAPI Kampagne entstanden.

Butcher hatte schon Ausstellungen in Galerien für zeitgenössische Kunst in Städten wie London, San Francisco, Chicago, Miami, Lissabon und Dubai! Die Arbeiten des 42-Jährigen hatten seit 2012 einen starken Einfluss auf Vintage-Comics sowie Street Art.