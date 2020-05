Capital Bra präsentiert seine Tiefkühlpizza #Teamcapi

Das ist ja mal ein Coup und kein Scherz! Capital Bra hat in den letzten Jahren die Musikwelt komplett auf den Kopf gestellt und neue Maßstäbe gesetzt – 2020 revolutioniert er jetzt auch ein absolutes Lieblingsgericht seiner Fans.

Als weltweit erster Rap-Star bringt der erst 25-Jährige Berliner Musiker (bügerlich Vladislav Balovatsky) eine selbstkreierte Tiefkühl-Pizza auf den Markt! Unter dem Dach der Urban Food Brand „Gangstarella“ hat Capi für seine hungrigen Rap-Fans und Pizza Lover die #TEAMCAPI PIZZA in zwei leckeren Sorten kreiert.

Das sind einmal in einzigartiger Soft-Crunch-Boden be…lelele…legt mit feinster Rindersalami und zum anderen Veggie Grillgemüse feat. Hanf-Sauce. Mit extra viel Topping – für alle die sich krass gönnen wollen. Capi weiß eben, was seinen Bratans und Bratinas schmeckt und geht all-in!

Verpackung vom Star-Designer

Ab dem 11. Mai gibt’s die Tiefkühl Pizza als Special Edition deutschlandweit bei Rewe, Kaufland und Edeka im Tiefkühlregal.

In Kollabo mit dem „Gangstarella“ Team ist auch die jetzt schon kultig wirkende Verpackung (in Zusammenarbeit mit dem weltberühmten brasilianischen Star-Illustrator Butcher Billy) sowie die #TEAMCAPI Kampagne entstanden. Butcher hatte schon Ausstellungen in Galerien für zeitgenössische Kunst in Städten wie London, San Francisco, Chicago, Miami, Lissabon und Dubai! Die Arbeiten des 42-Jährigen hatten seit 2012 einen starken Einfluss auf Vintage-Comics sowie Street Art.

