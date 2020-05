Capital Bra: Seine Pizza ist der Verkaufshit in den Supermärkten!

Capital Bra, Deutschlands erfolgreichster Rapper, revolutioniert die Tiefkühl-Pizza. Seit einer Woche gibt’s die neue „#Teamcapi Pizza“ bei Rewe, Kaufland und Edeka. Und nun das:

Noch nie wurden in einer ersten Verkaufswoche mehr Tiefkühl-Pizzen in Deutschland ausgeliefert: über eine halbe Millionen Pizzen sind schon im Markt und in den Mägen der Fans, die teilweise bis zu 10 Pizzen pro Person aus den Läden tragen. So können aktuell vereinzelte Engpässe entstehen.

Produktion wird hochgefahren

Die Gangstarella-Produktion läuft deshalb mittlerweile in Sonderschichten und weitere LKWs rollen durch Deutschland zu den Händlern. Bis Ende des Monats werden wahrscheinlich bereits 1 Millionen Pizzen ausgeliefert haben. Capi richtet sich deshalb an seine Fans und verkündete: „Bratans Bratinas Bratuchas, ihr rasiert alles und ihr könnt feiern – die Pizza wird es länger geben.“

Übrigens: Unter dem Dach der Urban Food Brand „Gangstarella“ hat Capital Bra für seine hungrigen Rap-Fans und Pizza Lover die #TEAMCAPI PIZZA in zwei leckeren Sorten kreiert: Einzigartiger Soft-Crunch-Boden be…lelele…legt mit feinster Rindersalami oder Veggie Grillgemüse feat. Hanf-Sauce.

Die schon jetzt kultige Verpackung wurde in Zusammenarbeit mit dem brasilianischen Star-Illustrator Butcher Billy entworfen.