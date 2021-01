11.01.2021 11:59 Uhr

Capital Bra: Wird er jetzt von MMA-Star McGregor “rasiert“?

Bratans, Bratinas und Braturas aufgepasst: Capital Bra hat auf Instagram übertrieben heißen Content geliefert. Da kann selbst Kollege Apache 207 nur anerkennend Beifall klatschen.

Was für eine Maschine! Capital Bra (26) hat seinen Followern mal wieder sein heißes Sixpack gezeigt. Wer so viel Muckis hat, der kann auch ordentlich zuschlagen und so hat der Rapper MMA-Star Conor McGregor (32) bei dieser Gelegenheit auch gleich zu einem Kampf herausgefordert.

“Sagt Mc Gregor als Nächstes kommt ein Rapper“, so der Berliner Scherzkeks zu dem Post.

Im Vergleich zu ihm ist selbst Capi ein Lauch

Klar, der Körper des 26-Jährigen kann sich durchaus sehen lassen. Im Vergleich zu dem Profi-Sportler sind die Oberarme des Bratans dann aber doch eher mickrig, weswegen Capi im direkten Duell wohl eher das Nachsehen hätte.

Etwas spannender dürfte es hingegen 23. Januar werden, wenn der Ire in Abu Dhabi gegen Dustin Poirier in den Ring steigen wird.

Das sagt Apache 207 dazu

Doch auch wenn der Rapper gegen den MMA-Profi den Kürzeren ziehen würde: sein Körper kann sich durchaus sehen lassen und in den Kommentaren gab es für den heißen Body durchweg positives Feedback. Selbst Apache 207 zog vor seinem Rap-Kollegen anerkennend den Hut. Mit einem definierten Körper kann der “Roller“-Interpret im Gegensatz zu Capital Bra jedenfalls nicht gerade glänzen.

In welcher Mucki-Bude ackert Capital Bra?

In welchem Fitnessstudio der Bratan da heimlich ackert, hat er aber für sich behalten. Immerhin haben die Mucki-Buden aufgrund der Pandemie derzeit ja auch noch geschlossen. Doch wer Capital Bra heißt hat entweder die entsprechenden Kontakte oder leistet sich stattdessen einfach sein eigenes Gym.

Neue Single für seine Tochter

Dass der 26-Jährige sich auch während des Lockdowns nicht auf der faulen Haut ausruht, hat er aber schon vor wenigen Wochen bewiesen. Damals sendete der Joker Bra oberkörperfreie Grüße aus Bali, wo er unter anderem mit Cro am neuen Album getüftelt hat. Dabei ist auch Capis emotionale Single “Alisa“ entstanden, die der 26-Jährige seiner kleinen Tochter gewidmet hat. (JuC)