Captain Sir Tom Moore: Buch des Corona-Helden wurde veröffentlicht

Captain Sir Tom Moore mit seinem von Königin Elisabeth II. verliehenen Ritterorden. (dr/spot)

02.04.2021 11:03 Uhr

Zwei Monate nach dem Tod des Corona-Helden Captain Sir Tom Moore wurde sein Buch "Life Lessons" veröffentlicht. Es enthält zahlreiche Anekdoten aus seinem bewegten Leben.

Der vor genau zwei Monaten im stattlichen Alter von 100 Jahren verstorbene Corona-Held Captain Sir Tom Moore hinterlässt seinen Fans ein eigenes Buch. An diesem Freitag wurde in Großbritannien sein Werk mit dem Titel „Life Lessons“ veröffentlicht. Es enthält zahlreiche Anekdoten und Weisheiten aus dem bewegten Leben des Veteranen aus dem Zweiten Weltkrieg. In deutscher Sprache ist das Buch bislang noch nicht erhältlich.

Captain Tom starb am 2. Februar 2021 nach einer Corona-Infektion. Zuvor erlangte er internationale Berühmtheit, nachdem er mit seinem Rollator 100 Runden durch seinen Hinterhof drehte und knapp 40 Millionen Euro an Spendengeldern zur Corona-Bekämpfung einsammelte. Das Geld kam damals dem Nationalen Gesundheitsdienst NHS zugute. Queen Elizabeth II. (94) schlug ihn anschließend sogar zum Ritter.