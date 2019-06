Cara Delevingne bestätigt Liebe zu Freundin Ashley Benson

Dienstag, 18. Juni 2019 15:23 Uhr

Cara Delevingne erzählte jetzt von ihrer Entscheidung, mit ihrer Freundin Ashley Benson gemeinsam als Paar in die Öffentlichkeit zu treten. Das Model und die Schauspielerin traten am Montagabend bei der jährlichen TrevorLIVE New York Gala an der Cipriani Wall Street in New York City auf.

Während sie sich auf dem orangefarbenen Teppich präsentierten, erklärte Cara den süßen Grund, den sie und Ashley gewählt hatten, um ihre Beziehung mit der Welt zu teilen. „Es sind 50 Jahre vergangen, seit Stonewall passiert ist und ich weiß nicht, es war einfach der Stolz darauf und dann war es auch gerade unser einjähriges Jubiläum – also warum nicht? “, sagte die 26-Jährige gegenüber ‚E!Online‘. Der Stonewall-Aufstand war eine Serie von gewalttätigen Konflikten zwischen Homo- sowie Transsexuellen und Polizeibeamten in New York im Jahr 1969.

Quelle: instagram.com

Liebeserklärung an Ashley

Während der Gala wurde Cara Delevingne mit dem Hero Award ausgezeichnet für ihr langjähriges Engagement und ihre Unterstützung der LGBTQ-Gemeinde. Der Preis wurde von der Non Profit-Organisation Trevor Project überreicht. „Ich fühle mich geehrt und mir fehlen die Worte über die Entscheidung des Trevor Projects“ erklärte die Schauspielerin in einem Statement gegenüber den Medien.“Ein Held ist für mich eine Person, die dafür einsteht woran sie glaubt. Ich möchte diejenigen würdigen, die das Gefühl haben in keine Schublade zu passen und möchte ihnen versichern, dass jemand zu ihrer Unterstützung da ist.“

Zudem bewies Carla in ihrer Dankesrede, wie sehr sie ihre Partnerin Ashley liebt:“ Sie hat mir gezeigt, was wahre Liebe ist, und sie hat mir gezeigt, wie man sie akzeptiert, was viel schwieriger ist, als ich dachte“, sagte Cara. „Ich liebe dich, Sprinkles“, fügte Carla hinzu und offenbarte dabei einen süßen Kosenamen für ihre Freundin Ashley.