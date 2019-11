Cara Delevingne klebt an den ikonischen Lippen von Designer Olivier Rousteing

Cara Delevingne und Olivier Rousteing, Creative Director der Modemarke Balmain, ließen bei einem Event am Donnerstag ordentlich ihre Lippen sprechen. Das 27-jährige Model und der 33-jährige Modedesigner trafen sich in den Milk Studios in Los Angeles – und knutschen einfach mal drauf los.

Die Puma-Balmain-Launch-Veranstaltung war hochkarätig besetzt: anwesend waren unter anderem Schauspielerin Bella Thorne, „Aquaman“-Star Amber Heard, Hollywood-Star Eva Longoria, Rapper Machine Gun Kelly sowie Topmodel Alessandra Ambrosio.

Ebenfalls anwesend war auch Lionel Richies Sohn Miles Richie .

Nur Freunde

Wer jetzt aber denkt, dass Cara Delevingne mal wieder Interesse am männlichen Geschlecht zeigt, der irrt. Offenbar handelt es sich um ein rein freundschaftliches Verhältnis. Denn auch der smarte Oliver mit seinen ikonischen, unfassbar makellosen Monsterlippen lebt offen schwul.

„Beste Nacht mit meinem besten Freund, der mit mir den Start unserer Zusammenarbeit #PUMAxBALMAIN feiert. ?? “, schrieb Cara auf Instagram. „Ihr könnt die Kollektion jetzt in Geschäften und online einkaufen!“