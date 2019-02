Cara Delevingne oben ohne für Balmain

Donnerstag, 31. Januar 2019 13:20 Uhr

Cara Delevingne zieht sich für die Balmain-Frühlingskampagne 2019 aus. Die 26-jährige Modelschönheit, die letzten Oktober die Balmain-Frühlingsshow 2019 in Paris eröffnete, zeigt sich nun für die Frühlingskampagne der französischen Luxusmarke hüllenlos.

An ihrer Seite sieht man den Kreativdirektor von Balmain, Olivier Rousteing. Auf den Schwarzweiß-Aufnahmen des Berliner Fotografen Dan Beleiu sieht man die beiden oben ohne, während der 33-jährige Rousteing mit seinen Händen Delevingnes Brüste verdeckt. Wie der Designer gegenüber ‚WWD‘ verriet, bezog er sich mit seinen Fotos auf den Look der Album-Cover der 1990er Jahre: „Es ist alles an den legendären Album-Covern der 1990er Jahre angelehnt […].“

Quelle: instagram.com

„Ich wollte es pur“

Weiter heißt es: „Die Kampagne zeigt die Wiedervereinigung von zwei Hauttönen, eine schwarz – oder gemischt – und eine weiß. Bei der Entscheidung, nackt zu posieren, ging es darum, authentisch zu sein. Wir gehen zurück auf Anfang: Ich wollte etwas Pures und Transparentes. Ich liebe sie so sehr, dass ich sie nicht mit Kleidung sehen wollte. Ihr Blick ist so stark und magnetisch, er ist fast schon ein Stück Kleidung selbst.“