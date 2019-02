Cardi B: Alles wieder zurück auf Anfang

Donnerstag, 31. Januar 2019 19:36 Uhr

Cardi B hat getan, was kaum einer ihrer Fans für möglich (und richtig) gehalten hätte: Sie hat ihrem Mann Offset verziehen und ist wieder mit ihm zusammen. Rap-Superstar Cardi B und ihr Ehemann Offset sind wieder zusammen und leben gemeinsam unter einem Dach – das berichtet das US-Nachrichtenportal „TMZ“.

Unter Berufung auf ungenannte Quellen aus dem Umfeld des Paares schreibt „TMZ“, dass Cardi B nach Atlanta zurückgekehrt sei, wo beide zuletzt gewohnt hatten. Dies sei das erste Mal seit Dezember 2018, dass sie ihr gemeinsames Zuhause besucht. Die Versöhnung hatte sich zuletzt auch angekündigt – so hatte Cardi B im Rahmen einer Instagram Story am vergangenen Dienstag (22. Januar) ein Meme mit dem Text „Ich will heimkommen“ gepostet.

Quelle: instagram.com

Andere Nummer, andere Regeln

Ein wesentlicher Grund dafür, dass Cardi B ihrem Mann vergeben hat, war laut „TMZ“, dass dieser seine Telefonnummer hat ändern lassen. Die neue Durchwahl ist seiner Ehefrau und Geschäftskontakten vorbehalten. Außerdem greife nun wohl eine strikte „Keine-Groupies“-Regel, die schon an diesem Wochenende in Kraft treten soll – rechtzeitig zu Offsets Auftritt beim „Super Bowl“…