Cardi B: Beschuldigt Forbes-Magazin der Lüge

Cardi B (26) schreibt, dass das „Forbes"-Magazin falsche Angaben über ihren Reichtum macht.

Das Wirtschaftsmagazin „Forbes“ gilt seit Jahrzehnten als eines der renommiertesten der Welt und ist bereits eine Instanz für sich. Traditionell veröffentlicht „Forbes“ jedes Jahr etliche Liste, welche die Top-Verdiener und reichsten der Reichen in vielen unterschiedlichen Gebieten aufzählen. Dazu gehört auch die beliebte Liste der „Hip Hop-Cash Kings“, also der Rap-Stars, die in den jeweils vergangenen zwölf Monaten den größten Zuwachs auf ihrem Konto verzeichnen konnten.

Mit 150 Millionen Dollar führt Kanye West (40) die Auflistung erstmals an und auch Überfliegerin Cardi B landete 2019 als Neuling auf der Liste. Direkt hinter ihrer Erzfeindin Nicki Minaj (36) schaffte sie es mit Einnahmen von 28 Millionen Dollar auf Platz 13.

Eigentlich ein Grund zu Freude, aber die „I Like it“-Musikerin zeigt sich verwirrt. „Woher hat Forbes denn die Zahlen? Die stimmen nämlich ganz und gar nicht.“, fragt sie sich auf Twitter. Dieser Aussage dürfen wir entnehmen, dass Cardis Konto andere Zahlen zeigt, als die Recherchen des Wirtschaftsmagazins.

Where do Forbes be getting they numbers from cause they way off ??

— iamcardib (@iamcardib) September 19, 2019