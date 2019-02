Cardi B: Der Ring ist plötzlich wieder am Finger

Freitag, 15. Februar 2019 15:01 Uhr

Cardi B wurde zum ersten Mal mit ihrem Verlobungsring gesichtet, seitdem sie wieder mit Rapper Offset zusammen ist.

Die 26-jährige Sängerin hatte das Schmuckstück von ihrem Finger entfernt, nachdem sich das Paar getrennt hatte. Nun scheint die Beziehung des Künstlerpaares aber wieder mehr als gut zu laufen. Wie ‚E! News‘ berichtete, wurden die ‚Bodak Yellow‘-Hitmacherin und der Rapper zusammen bei der ‚Ignite Angels and Devils Pre-Valentine’s Day‘-Party in Bel Air, Kalifornien gesehen, bei der die Rapperin ihren Klunker, der an ihrem Ringfinger funkelte, ganz offen zeigte.

Cardi hatte sich kürzlich gegenüber der Zeitschrift ‚Harper’s Bazaar‘ dazu geäußert, warum sie sich damals weigerte, zur Eheberatung zu gehen.

„Niemand entscheidet über mein Leben“

Sie sagte: „Ich habe selbst entschieden. Niemand entscheidet über mein Leben, nur ich. Ich wollte nicht zur Eheberatung gehen. Er schlug es vor, es ist aber so: ‚Ich möchte nicht gehen.‘ Es gibt keinen Berater oder nichts, was mich dazu bringen könnte, meine Meinung zu ändern.“ Die Mutter einer kleinen Tochter hat auch deutlich gemacht, dass sie nicht mit ihrem Ehemann ins Bett springen wird, nur weil sie „Sex mag“ und „sexuell“ ist, denn sie wolle für ihre kleine Tochter ein „gutes Beispiel“ sein. Es scheint also tatsächlich, als hätte das Paar seine Beziehung auch ohne Hilfe gerettet.