Cardi B fast nackt in neuem Video mit French Montana und Post Malone

Wir kennen Cardi B (26) leicht bekleidet, aber bei ihrem neuen Musikvideo „Writing on the Wall“ bleibt selbst uns die Spucke weg.

Fans von Kanye West (40) warteten heute vergeblich auf das neue Album „Jesus Is King“ des Rap-Moguls, aber zum Glück lieferten Cardi B, French Montana (34) und Post Malone (24) Abhilfe. Zusammen veröffentlichte sie heute ihren gemeinsamen Track „Writing on the Wall“ .

Winziger String-Body

Dabei zieht die Fans nicht nur der Sound in den Bann, sondern auch das abgespacte Musikvideo zum Song. Darin sieht man die Musiker als riesige Godzilla-Versionen ihrer Selbst durch New York City ziehen. Während die beiden Männer dabei allerdings komplett angezogen bleiben, trägt ihre Kollegin Cardi B zum Teil nicht mehr als einen wirklich winzigkleinen String-Body.

Lasziv rekelt sie sich vor der Kamera, posiert sexy vor einem verglasten Wolkenkratzer und kickt als Godzilla-Victoria´s Secret-Model zu guter Letzt noch einen Helikopter ins Aus.

Bald auch ein Netflix-Star

Cardi Bs Karriere von einer ambitionierten Stripperin zum Reality Tv-Star zur preisgekrönten Musikerin beeindruckt die Fans weltweit. Und die junge Grammy-Gewinnerin denkt gar nicht daran, sich mit ihrem aktuellen Status zufriedenzugeben.

In Kürze geht sie auch noch unter die Netflix-Stars.

Am 9. Oktober startet die Show „Rhythm + Flow“ auf dem Streaming-Portal. Zusammen mit Chance the Rapper (26) und T.I. (39) sucht die Überfliegerin darin wöchentlich auf den Straßen Amerikas nach der großen neuen Rap-Sensation.

French Montana veröffentlicht 3. Album

Auf unnachahmliche Weise gelang es dem 34-Jährigen in den vergangenen zwölf Jahren, klassischen Eastcoast-Rap mit Pop-Elementen zu verschmelzen und sich, angetrieben von unstillbarem Ehrgeiz, in die Top-Liga des internationalen Rap-Games vorzuarbeiten.

Endgültigen Superstar-Status bescherte ihm schließlich 2017 sein Blockbuster-artiger Billboard-Top-3-Hit Unforgettable (featuring Swae Lee), der ihm einen Platz im Kreis der Streaming-Milliardäre und eine (US-)Fünffach-Platin-Auszeichnung einbrachte. Das folgende Album „Jungle Rules“ dominierte ebenfalls die Charts, peakte auf Platz drei der US Billboard Charts und erreichte Goldstatus.

Im November veröffentlicht der Multiplatin-Künstler, Rapper, Produzent und Philanthrop nun sein drittes Album „Montana“.

