26.01.2021 09:00 Uhr

Cardi B hat große Pläne für eine eigene App

US-Popstar Cardi B möchte ihre eigene App entwickeln. Es brauche allerdings die nötige Zeit, "um die Pläne zu perfektionieren".

Die Rapperin ist mit ihrer Musik weltweit erfolgreich, doch offenbar scheint das für sie noch nicht zu reichen. Im Netz hat Cardi B nun ihre Fans an einer Idee teilhaben lassen, die sie offenbar schon ein wenig länger hegt und bald in die Tat umsetzen will.

Details bleiben im Dunkeln

Die Musikerin möchte ihre eigene App auf den Markt bringen. Auf Twitter hat Cardi sich jetzt bei ihren über 16 Millionen Fans auf der Plattform gemeldet, um ihr neues Ziel zu enthüllen. „Ich brauche meine eigene App“, schreibt die junge Mutter, die mit ihrem Ehemann Offset die kleine Tochter Kulture großzieht. Was genau das für eine App sein soll und wie ihre Pläne funktionieren oder umgesetzt werden sollen, hat Cardi nicht verraten.

Allerdings spricht sie bereits über ihren Erfolgsansatz und ihre Ambitionen und gibt auch anderen Leuten direkt Tipps mit auf den Weg: „Vertrauen Sie dem Prozess und stören Sie sich nicht an ein paar Monaten oder ein paar Wochen. Es ist die nötige Zeit, um die Pläne zu perfektionieren, um die Ziele zu erreichen.“ (Bang)