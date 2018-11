Cardi B hat ihrer Mama ein Haus gekauft

Dienstag, 20. November 2018 22:06 Uhr

Cardi B hat ihrer Mutter kürzlich ein Haus in New York gekauft – und ein Blick hinein lässt erahnen, dass es der Rapperin im abgelaufenen Jahr finanziell nicht schlecht ergangen ist…

Cardi B postete am Montag (19. November) auf ihrem Instagram-Kanal ein Video, in dem sie eine Führung durch ein nobles Haus gibt, das sie wohl für ihre Mutter gekauft hat. Es handelt sich um ein zweistöckiges Gebäude mit Fitnessraum, ausgebautem Keller und Kamin.

Die Rapperin lässt wissen, dass sie ihrer Mutter bereits im letzten Jahr ein Haus kaufen wollte, dafür aber nicht mehr als 600.000 Dollar hätte ausgeben können… damit hätte es Cardi B zufolge gemessen an New Yorker Standards „beschissen“ ausgesehen. Nun habe sie gespart und sei in der Lage, ihrer Mama das Traumhaus zu besorgen, dass sie sich gewünscht hat.

Zwar fällt in dem Video kein Wort darüber, wie viel das bescheidene Domizil letztlich gekostet hat – man darf aber von ein paar Millionen Dollar ausgehen… (CI)