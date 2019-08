Cardi B im Studio mit der brasilianischen Popgranate Anitta

Donnerstag, 15. August 2019 09:15 Uhr

US-Popstar Cardi B war mit der Brasilianerin Anitta im Studio. Das Duo deutete bereits zuvor eine Kollaboration an und teilte nun ein gemeinsames Foto auf Instagram.

Dazu schrieb Anitta: „Jupp… Ich denke, ich habe gerade meine Seelenverwandte gefunden… Oi, Brasilien, o bonde das funkeiras vai crescer, bom dia. @iamcardib“ Die ‚I Like It‘-Hitsängerin und der 26-jährige brasilianische Star bekamen im Tonstudio außerdem Besuch von OneRepublic-Frontmann Ryan Tedder und Anitta schrieb Cardi kürzlich auf Twitter, sie habe für sie den perfekten „brasilianischen Funk“-Song gefunden.

In ihrem Tweet hieß es: „Okay @iamcardib nachdem ich dabei einschlief, als du sagtest, du würdest gerne mit mir was aufnehmen, muss ich sagen, dass ich den PERFEKTEN Track für uns habe. Ich habe gesehen, dass du brasilianischen Funk hörst. Der Track ist der beste Funk überhaupt. Komm‘ schooon“ Und weiter schrieb Anitta: „@iamcardib sag mir, wie ich ihn dir schicken soll und wir schreiben für mein Land Geschichte, das dich genauso liebt wie ich.“

Quelle: instagram.com

Kollabo mit Madonna

Die ‚Bodak Yellow‘-Rapperin antwortete daraufhin, dass sie mit einer Kollaboration einverstanden sei, wenn Anitta ihr Portugiesisch beibrächte. Anitta hatte kürzlich erst mit Madonna auf ihrem Track ‚Faz Gostoso‘ aus dem Comeback-Album ‚Madame X‘ der „Queen of Pop“ zusammengearbeitet. Und auch der Musiklegende, die nach Lissabon in Portugal gezogen ist, brachte sie bereits ihre Sprache bei, wie sie in einem Antwort-Tweet an Cardi B offenbarte: „Hahaha leichhht… ich brachte es auch Madonna für unseren gemeinsamen Funk bei lol“