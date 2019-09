Cardi B ist für knackige 10 BET Awards nominiert!

„Cardi don’t need more press!“ – Das rappte die wohl polarisierendste Rapperin unserer Zeit in Ihrer letzten Single „Press“.

Der Erfolg gibt der medienscheuen Powerlady aus der Bronx jedenfalls recht, denn: Cardi B ist mit 10 Nominierungen bei den diesjährigen BET Hip Hop Awards der am häufigsten vertretene Act und hat somit ziemlich gute Chancen, die begehrte Trophäe mit nachhause zu nehmen.

Quelle: instagram.com

Läuft bei Ihr!

Die BET Hip Hop Awards, welche dieses Jahr am 05.10. in Atlanta verliehen werden, gelten in den USA als einer der wichtigsten und prestigeträchtigsten Preise im urbanen Musikgenre.

Mit Preisen kennt sich die 27-Jährige bestens aus: bei den vergangenen Grammy Awards konnte sie den Preis in der Kategorie „Best Rap Album“ einheimsen und wurde drei weitere Male nominiert.

Kein Wunder, denn alle 13 Tracks Ihres 2018 erschienenen Albums „Invasion Of Privacy“ haben mindestens Goldstatus erreicht. Und der Siegeszug von Cardi scheint nicht aufzuhören: Bei den VMA’s gewann sie für „Money“ den Preis in der Kategorie „Best Hip Hop Video“. Daher stellt sich bei den BET Awards wohl nicht die Frage ob, sondern wie viele Preise sie zurück in die Bronx nimmt.

In folgenden Kategorien ist Cardi B nominiert:

2x „Best Hip-Hop Video“ – „Money“ & „Twerk“ City Girls feat. Cardi B

2x Sweet 16: Best Featured Verse – „Clout“ Offset feat. Cardi B & „Twerk“ City Girls feat. Cardi B

1x Hot Ticket Performer

1x MVP of The Year

1x Single of The Year – „Money“

1x Hustler of The Year

1x Made-You-Look Award (Best Hip Hop Style)

1x Best Collab – „Please Me“ (feat. Bruno Mars)