07.12.2020 15:19 Uhr

Cardi B kassiert Shitstorm wegen 88.000 Euro Handtasche

Cardi B hat ihre Überlegung verteidigt, sich eine Designertasche für umgerechnet rund 72.650 Euro zu kaufen. Die "I Like It"-Musikerin fragte ihre 15.4 Millionen Follower über ihren Account auf Twitter, ob sie sich die luxuriöse Handtasche kaufen sollte und wurde deshalb von einigen Leuten scharf kritisiert.

In Cardi Bs originalem Tweet war zu lesen: „Soll ich 88 Tausend Dollar für diese Handtasche ausgeben? Oh Gott, das ist verlockend.“ Und nachdem einer ihrer Follower die Überlegung der Künstlerin kritisierte und meinte, dass sie das Geld doch lieber an einen guten Zweck spenden sollte, enthüllte die „WAP“-Rapperin, dass sie im Jahr 2020 bereits Millionen an eine karitative Organisation spendete.

„habe bereits 2 Millionen Dollar gespendet!“

Die Rapperin verriet: „In diesem Jahr habe ich bereits 2 Millionen Dollar gespendet und ich bin dabei, etwas sehr Besonderes in einem anderen Land zu tun, das im nächsten Jahr in die Gänge kommt. Was habt ihr gespendet?”

Die Grammy-Gewinnerin, die mit ihrem Ehemann Offset die zweijährige Tochter Kulture großzieht, unterstützte finanziell zudem zahlreiche ihrer Familienmitglieder, die wegen der Coronavirus-Pandemie Hilfe benötigten.

800 Dollar Trinkgeld von einem Fan!

Die ehemalige „Love & HipHop“-Darstellerin hat neben ihrer Musik auch noch einen anderen lukrativen Weg gefunden, um Geld zu verdienen: Und zwar über die Bezahl-Webseite OnlyFans. Dort zeigt die 28-Jährige gegen einen Aufpreis heiße Schnappschüsse von sich. Ein Fan gab ihr dort kürzlich stolze 800 Dollar Trinkgeld, nur um einmal von ihr bemerkt zu werden.

Manche Fans machen sehr verrückte Dinge, um die Aufmerksamkeit ihrer Stars zu erhaschen. Sie zahlen Unsummen für Meet & Greets, akzeptieren die horrendesten Preise für Special Editions mit dem Künstler oder campen vor dem Stadium, um einen guten Platz beim Konzert zu bekommen. Ein Fan von ihr schoss aber kürzlich den Vogel ab!

„Sind 800 Dollar nicht genug, damit du mich bemerkst?“

Der Fan schenkte ihr nämlich 800 Dollar nur für einen Moment ihrer Aufmerksamkeit. Er schickte ihr innerhalb von fünf Minuten auf OnlyFans neunmal ein Trinkgeld von zwischen 50 und 100 Dollar.

Danach postete er einen Screenshot von seinen Überweisungen und stellte diesen mit der Caption „Sind 800 Dollar nicht genug, damit du mich bemerkst?“ online. Der „WAP“-Star repostete den Screenshot mit den Worten „Hi Baby“ – das wars. 687 Euro für ein Hallo. (Bang/KT)