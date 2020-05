Cardi B schockt Fans mit diesem sexy Video

Rapperin Cardi B weiß als Tänzerin und ehemalige Stripperin ganz genau, wie sie sich und ihren Körper präsentieren muss, um für reihenweise feuchte Schlüppis zu sorgen.

So heizt die junge Mutter ihren Fans regelmäßig mit heißen Selfies und noch heißeren Clips bei Instagram ein. Jetzt, während der Quarantäne in den USA, nutzte der ehemalige „Love & HipHop“-Star die freie Zeit, um das XXL-Tattoo, das sich von ihrem Bein bis zum Nacken zieht, fertig stechen zu lassen.

„Ich habe meinen Bauch extrem eingezogen“

Cardi wäre natürlich nicht Cardi, wenn sie ihr neues Tattoo nicht stolz mit ihren über 66 Mio. Fans teilen würde. Das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen und ist „heißblütig“ geworden, wie viele ihre Fans kommentieren. #WasFürEinSchlechtesWortspiel

Am gestrigen Mittwoch rekelte sich die schöne New Yorkerin am Pool und knipste ein paar heiße Schnappschüsse für ihre Social Media-Kanäle. Wenn man die Bilder so sieht, würde man nicht denken, dass sie erst vor knapp zwei Jahren eine Tochter zur Welt gebracht hat. Da staunten auch viele ihrer Fans.

„Ich habe für dieses Bild meinen Bauch extrem eingezogen, also wertschätzt es“, kommentierte Cardi selbst mit schnodderigen Unterton.

Als Nachschlag obendrauf postete Belcalis Marlenis Almanzar, wie Cardi bürgerlich heißt, ein pikantes Video. Darin legt sie einen heißen Catwalk im Bikini hin, lässt anmutig das Handtuch ihre Beine heruntergleiten und zeigt stolz ihren Bauch – ohne ihn dabei einzuziehen.

Aber auch insgesamt ist Cardi erfrischend direkt und ehrlich, wenn es um ihren Körper geht. So verriet die „I Like“-Rapperin, dass sie nach der Geburt ihrer Tochter eine Fettabsaugung hatte und sich die Brüste machen ließ.

„Warum sollte ich da auch lügen“, erklärte sie im Gespräch mit „E! News“. Ihre Fans lieben Cardi für ihre schonungslos ehrliche Art und wir auch!