Cardi B: Show abgesagt wegen Fettabsaugung?

Mittwoch, 22. Mai 2019 08:25 Uhr

Cardi B sagt eine Show ab, um sich von ihrer Fettabsaugung zu erholen. Die 26-jährige Rapperin, die erst vor 10 Monaten ihre Tochter Kulture zur Welt brachte, ging mit ihrer Entscheidung, sich nach der Geburt Fett absaugen zu lassen, erst vor kurzem an die Öffentlichkeit.

Bereits kurz nach dem Eingriff stand Cardi schon wieder auf der Bühne – nun muss sie jedoch eine Pause einlegen. In einem Statement erklärt ein Vertreter, dass die ‚Bodak Yellow‘-Interpretin ihre Shows in El Paso, Texas sowie in Maryland canceln muss.

Es steht da zu lesen: „Cardi war vorschnell, wieder mit der Arbeit zu beginnen und sie hat sich nicht die Zeit genommen, um sich von ihrem Eingriff zu erholen. Ihr anstrengender Terminplan hat sich in ihrem Körper bemerkbar gemacht und ihre Ärzte haben ihr strikt verboten, ihre Auftritte im Mai zu machen. Sie ist sehr enttäuscht, da sie ihre Fans nicht hängen lassen will. Sie versichert sie, dass sie sie im September wiedersehen wird.“

Laut ‚E! News‘ will sich Cardi derzeit auf Erholung und aufs Gesundwerden konzentrieren. Trotzdem sei es ihr wichtig gewesen, offen über ihre Fettabsaugung zu sprechen, damit ihre Fans wissen, dass das Abnehmen nach der Geburt nicht leicht ist, wie es aussieht.