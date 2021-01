24.01.2021 21:00 Uhr

Cardi B über die Deppen, die Joe Biden schon jetzt angreifen

Cardi B wird ihre Meinung weiterhin in den sozialen Medien äußern. Und so bezieht sie auch nach der Amtseinführung von Joe Biden klar Stellung.

Die Rapperin hat jetzt darauf bestanden, dass sie nicht davor zurückschreckt, umstrittene und zwiespältige Dinge in den sozialen Medien zu posten, nachdem sie gegen Kritik an dem neuen US-Präsidenten Joe Biden zurückgeschlagen hatte.

„Es geht mich genauso an!“

Die 28-jährige Cardi B hatte auf Twitter geschrieben: „Wieso versuchen Sie, Biden jetzt schon zu bestrafen? Er war noch nicht einmal im Weißen Haus auf dem Klo. Das zeigt mir nur, wie wahnhaft und dumm Menschen sein können.“ Die Musikerin wurde daraufhin von einem Follower aufgefordert, nicht so aus der Reihe zu tanzen und es zu vermeiden, über Politik zu sprechen. Daraufhin erklärte der unverblümte Star: „Das ist meine Reihe. Ich bin eine Amerikanerin, die Steuern zahlt, oder nicht? Sind Sie Politiker? Nein! Also wieso soll Sie das mehr angehen dürfen als mich?“

Erbitterter Gegnerin von Trump

Cardi war in den letzten Monaten ein offener Kritiker von Donald Trump, Bidens Vorgänger. Der Rap-Star prangerte Trump im vergangenen Jahr in einem Interview an und beschrieb ihn als wirkungslosen Führer.

Womit sie angesichts des Angriffs auf das Kapitol bekanntlich etwas danebenlag… (Bang)