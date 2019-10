Cardi B verlässt uns: „Eine Bitch hat die Schnauze voll“

Cardi B (26) machte gestern eine schreckliche Ankündigung: Sie will alle ihre Social Media-Accounts löschen!

Nein, bitte nicht Cardi B. Die vielleicht lustigste und unterhaltsamste Musikerin auf Instagram kündigte gestern auf Twitter an, dass sie die Nase voll von den sozialen Medien hat. Sie will sich eine Auszeit gönnen. Dazu tweete sie: „Nach meinem Geburtstag … Ich lösche meine Social Media-Accounts für eine Weile. Eine Bitch hat die Schnauze voll.“

After my bday ..I’m deleting my social media accounts for a while cause a bitch just OVER IT .

— iamcardib (@iamcardib) October 4, 2019