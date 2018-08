Cardi B: Wie, die Tochter sieht aus wie ihre Schwester?

Montag, 6. August 2018 16:20 Uhr

Cardi Bs kleine Tochter sieht aus wie die Schwester der Rapperin. Die ‚Bodak Yellow‘-Künstlerin ist sich sicher, dass ihre vier Wochen alte Tochter Kulture das Ebenbild ihrer jüngeren Schwester ist.

Auf ihrem Instagram-Account hat die Musikerin eine Fotomontage hochgeladen, die ein Fan gemacht haben soll. Sie schrieb dazu: „Sah das Meisterwerk auf meiner Entdeckungsseite. Meine Schwestaaaa!! Meine Tochter sieht aus wie sie!“ Cardi B ist überzeugt, dass die Kleine aber auch viele Eigenschaften ihres Vaters Offset geerbt hat, zum Beispiel die Sturheit und die Ungeduld.

Die ‚Be Careful‘-Interpretin gab erst vor kurzem zu, dass sie es liebt, Mutter zu sein. Sie ist dafür bekannt, immer wieder Einblicke in ihr Leben und ihre Gefühlswelt via Instagram zu geben. So gab sie vor einigen Tagen zu, dass ihre Augen immer so geschwollen und ihre Haut blass sei, dass man fast denken könne, sie leide unter Gelbsucht.

„Sehe aus wie eine vernachlässigte Hündin“

In ihrer Instagram-Story hieß es: „Ich wünschte, ich könnte euch mein Gesicht zeigen, aber ich muss passen. Meine Haare sind völlig im Eimer. Meine Augen sind dunkel und geschwollen. Ich sehe aus wie eine vernachlässigte Hündin, die Gelbsucht bekommen hat, aber ich möchte einfach wirklich nur Danke sagen… Ich bin gerade so beschäftigt und so müde und in einer anderen Welt, einer anderen Dimension – eure Unterstützung tut mir so gut.“ Anschließend kehrte sie zum Thema Mutterschaft zurück: „Eins kann ich euch sagen. Egal, wieviele Bücher man während der Schwangerschaft gelesen hat und wie gut man sich informiert, man wird nie für den Mami-Modus bereit sein.“ Cardi B. bekommt in der nervenaufreibenden Zeit tatkräftige Unterstützung von ihren Eltern und ihrer Schwester, die die frisch gebackene Familie auch aus dem Krankenhaus abgeholt hat.