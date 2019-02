Cardi B: Zurück auf Instagram und Song mit Bruno Mars

Donnerstag, 14. Februar 2019 22:09 Uhr

Rapperin Cardi B. (26) kündigt einen neuen Song mit Sänger Bruno Mars (33) an. Überraschenderweise geschah dies über ihr Instagram-Profil, dass sie erst Montag deaktiviert hatte.

Nachdem Cardi B. mit einigen missgünstigen Stimmen zu kämpfen hatte, was ihren Grammy-Gewinn betraf, kündigte die junge Mutter eine Instagram-Pause an. Kurzerhand deaktivierte sie am Montag deshalb ihren Account.

Quelle: instagram.com

„Ok, also bin ich aus dem Ruhestand zurück“

Nach zwei ganzen Tagen ohne die Social Media Plattform schien die pause lang genug und Cardi reaktivierte ihren Account am Mittwoch. Sogleich postet sie ein Bild von Bruno Mars und sich, wozu sie schrieb: „Ok, also bin ich aus dem Ruhestand zurück und verkünde, dass am Freitag um Mitternacht ein brandneuer Song mit @brunomars erscheint.”

Ob der Hit auch so eine Granate wird, wie die letzten Songs der Rapperin, kann ab Freitag gehört werden!