Cardi B: Zweiter Hochzeitstag mit Offset

US-Popstar Cardi B feiert ihren zweiten Jahrestag mit ihrem Ehemann Offset. Die ‚I Like It‘-Hitsängerin ist seit zwei Jahren mit dem Rapper Offset verheiratet. Anlässlich des besonderen Tages meldete sie sich nun am Freitag (20. September) mit einer liebevollen Meldung an ihren Ehemann, mit dem sie die 14 Monate alte Tochter Kulture hat.

Auf Twitter schrieb sie: „9/20/17 Alles Liebe und Gute zum Hochzeitstag, mein Ehemann… Wir sind dabei zu lernen und zu wachsen. Darum geht es in einer Ehe.“ Auch der Musiker teilte eine süße Nachricht an seine Frau und postete auf seinem Social Media Account: „Heute ist unser Jahrestag, von dem niemand geglaubt hat, dass es ihn wirklich gibt. Wir haben geheiratet ohne dass jemand davon wusste, weil es nur uns und Gott etwas anging! Jetzt haben wir unsere wunderschöne Kulture und eine große Familie. Ich werde euch immer lieben.“

Quelle: instagram.com

Noch ein Kind?

Erst kürzlich verriet Cardi auf Instagram Live, dass sie nach ihrer nächsten Tour und ihrem nächsten Album ein Geschwisterchen für Kulture plane: „Ich arbeite momentan an meinem Album. Ich habe schon zwei Songs, tatsächlich habe ich drei, aber bei einem bin ich mir noch nicht so sicher. Ich arbeite daran und danach möchte ich für meine Tour proben und mich für meine Tour vorbereiten und nach meiner Tour möchte ich ein Kind haben. Ich möchte noch ein weiteres Kind haben.“