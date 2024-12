So viele Zuschauer wie noch nie Bundeskanzler Olaf Scholz beschert Caren Miosga Rekord-Quote Diesen Auftritt wollten sich viele Menschen nicht entgehen lassen: Bundeskanzler Olaf Scholz war am Sonntagabend einziger Gast in Caren Miosgas gleichnamiger Talkshow und trieb die Quote in die Höhe. Es ging um die Frage, wie es nach dem Ampel-Aus nun weitergeht.