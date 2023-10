Stars Carey Mulligan: Kein Hollywood-Star

Bang Showbiz | 11.10.2023, 15:30 Uhr

Die Schauspielerin fühlt sich nicht "berühmt", wenn sie zu Hause ist.

Carey Mulligan fühlt sich nicht „berühmt“, wenn sie zu Hause ist.

Die 38-jährige Schauspielerin, die mit ihrem Musiker-Ehemann Marcus Mumford drei Kinder hat, hat verraten, dass sie sich nicht wie eine weltberühmte Hollywood-Schauspielerin fühlt, wenn sie mit ihrer Familie auf dem Land lebt, weil die meisten ihrer Freunde nicht in der Unterhaltungsbranche tätig sind.

Sie erzählte dem Magazin ‘Vogue’: „An den meisten Tagen bin ich einfach ich selbst, ich fühle mich nicht berühmt, wenn ich auf dem Land bin, die meisten meiner Freunde sind nicht in der Branche, ich habe dieses nette, ganz normale Leben. Und ab und zu steige ich in eine magische Telefonzelle und – schwupps – komme ich auf der anderen Seite in einem Designerkleid heraus und überall blinken Lichter.“

Carey und Marcus sind Eltern von Evelyn (7) und Wilfred (5) sowie eines kürzlich geborenen Babys. In dem Interview mit der ‘Vogue’ verriet die Schauspielerin, dass sie zum Zeitpunkt des Gesprächs, das noch vor Beginn des Streiks der Hollywood-Schauspieler stattfand, sechs Wochen postpartum war. Allerdings hat sie weder das Geschlecht noch den Namen ihres dritten Kindes enthüllt.