Carina Spack: Hund jault zur Tagesschau-Melodie

In diesen fahlen Zeiten kann man was zum Schmunzeln gebrauchen. Und Carina Spack, die momentan in der Sat-1-Show „Promis unter Palmen“ zu sehen ist, lieferte jetzt einen echten Leckerbissen, um sich mal richtig zu freuen.

Ihr schneeweißer und sehr flauschiger Hund hat nämlich eine ganz besondere Leidenschaft: der possierliche Vierbeiner jault nämlich am liebsten zur täglichen „Tagesschau“-Melodie mit.

Eingefangen aus den sozialen Netzwerken hat den Clip aber eigentlich Tagesschau-Sprecherin und Talkshow-Moderatorin Judith Rakers. Sie teilte das zuckersüße Video via Twitter.

Der niedliche Hund der „Bachelor In Paradise“-Darstellerin und Freundin von Reality-Darsteller Serkan Yavuz schafft es sogar fast, die Töne zu treffen. Ob das nun angenehm für die Ohren ist, sei mal dahingestellt – ein Lächeln zaubert es aber allemal aufs Gesicht.